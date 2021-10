Buongiorno dalla Borsa 12 ottobre 2021 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

Francoforte

Londra

Parigi

tecnologia

Sabaf

, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dello 0,72%; sulla stessa linea, perde terreno il, che si ferma a 14.713,73 punti, ritracciando dello 0,72%.Ribasso per, in flessione dello 0,94%, termina le contrattazioni a 28.230,6 punti. Giornata da dimenticare per, che riporta un -1,62% e termina gli scambi a 14.135,4 punti., mentre le principali Borse europee si riducono in modo più moderato. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,68%; in rosso, che evidenzia un deciso ribasso dello 0,81%; scivola, con un netto svantaggio dello 0,77%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,34%. Si muove verso il basso, con una flessione dell'1,73%.Annunciati nel Regno Unito, pari a 4,5%, e, che si attesta su -51.100 unità. I mercati sono in attesa dell'Indice ZEW della Germania, in previsione stamattina. Domani, sempre in Germania, saranno pubblicati i Prezzi al Consumo.