Legge di bilancio, pronti 2 miliardi per pagare indennità e premi agli statali

Sarebberoper il rinnovo dei, di cui. Questi soldi andrebbero a sommarsi rispetto ai 5 miliardi stanziati nella precedente Legge di bilancio, che potrebbero portare aumenti contrattuali di più di 100 euro a dipendente pubblico.Per, Presidente del sindacato della scuola, si tratta di, ma occorre ricordare chenegli ultimi 13 anni". "I prezzi al consumo sono saliti - ricorda il sindacalista - ma gli stipendi sono rimasti fermi, nonostante il contratto firmato per il triennio 2016-2018, che è invenuto dopo quasi dieci anni di blocco contrattuale"."I 2 miliardi serviranno pere, dal momento che la metà d personale del pubblico impiego appartiene alla scuola, a questo comparto andrà 1 miliardo in più per pagare le indennità", sottolinea Pacifico, ricordando che fra queste devono esserci quelle indennità che il sindacato, da sei mesi, ha inserito sulla sua piattaforma di contrattazione.Fra le indennità inserite nella piattaforma contrattuale proposta dal sindacato - ricorda il leader di Anief - c'è innanzitutto quella di, che è momentanea al tempo del Covid, ma comprende un minimo giornaliero per fare didattica in presenza. Poi c'è un rischioche si lega anche al tema delle pensioni, giacché il governo dovrebbe affrontare il problema di individuare una finestra di anticipo dell'età pensionabile per il personale della scuola.Pacifico propone poi una, "perché la scuola italiana ti costringe a lavorare lontano da casa" e quindi chi lavora lontano dalla propria residenza "dovrebbe essere ristorato", ed una, che va ad aggiungersi alla parità di trattamento sancita dal contratto per "ristorare i precari dopo tre anni di contratti a termine"."Queste sono le nostre proposte contrattuali - conclude Pacifico - le stiamo discutendo ogni giorno alle assemblee. Sono più di 2mila quelle che abbiamo programmato da qua alla fine di dicembre perché noi vogliamo discutere con i lavoratori e, se finalmente governo approverà questa modifica di risorse, con questi due miliardi in più potremmo magari, per contratto, cominciare ad inserire questaindennità per tutto il personale scolastico".