1 minuto in Borsa 26 ottobre 2021 - [video]

FTSE MIB

vendite al dettaglio

alimentare

Spread

per il, al pari delle principali Borse Europee, che scambiano sopra la parità.Buona la performance a Milano del comparto(+3,41%). Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si manifestano nel comparto(-2,95%).Lopeggiora, toccando i +106 punti, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,93%.Si attende domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione delle Scorte di Petrolio e degli Ordini beni durevoli. Sempre negli Stati Uniti questo pomeriggio i mercati sono in attesa della Fiducia consumatori. Si attende dall'Unione Europea la diffusione di M3, previsto domani.Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, ilè positivo, in sintonia con ilche tratta a 15.585,25 punti.