Buongiorno dalla Borsa 26 ottobre 2021 - [video]

, con ilche si attesta a 35.741,15 punti; al contrario, giornata di guadagni per il, che termina la giornata a 15.514,19 punti.Ottima performance per(+1,77%), che archivia la giornata a 29.106 punti.segna un mediocre calo dello 0,30%, terminando gli scambi a 14.552,8 punti., che si muovono sulla stessa onda rialzista. Guadagno moderato per, che avanza dello 0,42%; giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,24%; piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,21%.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +1,20% sul precedente. Brilla, che passa di mano con un aumento del 2,42%.Si attende domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione delle Scorte di Petrolio e degli Ordini beni durevoli. Sempre negli Stati Uniti questo pomeriggio i mercati sono in attesa della Fiducia consumatori. Domani, in Unione Europea, sarà pubblicato il M3.