Buongiorno dalla Borsa 27 ottobre 2021 - [video]

Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con ilche si attesta a 35 756.88 punti; al contrario, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 15 559.49 punti. Chiude sulla parità, che propone sul finale un -0.03% e archivia gli scambi a 29 098.2 punti.segna un mediocre calo dello 0.30%, terminando gli scambi a 14 552.8 punti.. In contro trend Piazza Affari, protagonista di una sessione in rosso. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0.25%; sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0.1%; poco mosso, che mostra un -0.09%.Il settore, con il suo -1.18%, si attesta come peggiore del mercato. Seduta in ribasso per, che mostra un decremento dell'1.79%.Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione delle Scorte di Petrolio e degli Ordini beni durevoli. È previsto ancora stamattina dall'Unione Europea l'annuncio di M3. Domani, in Germania l'agenda prevede il dato sul Tasso di Disoccupazione.