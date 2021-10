1 minuto in Borsa 29 ottobre 2021 - [video]

ENI

Banco BPM

spread

, in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità, senza una chiara direzione.Tra lea grande capitalizzazione, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2.42%.I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -6.18%.Pesante l'aumento dello, che si attesta a +124 punti, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dell'1.14%.Tra glirilevanti, pubblicati in, pari a 4.1%, e, che si attesta su 2.2%.Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione della Fiducia Consumatori dell'Università del Michigan e del PMI Chicago.Si attende un avvio in rosso per la Borsa di New York. In particolare, ilsi muove al ribasso, in sintonia con ilche tratta a 15 628.5 punti.