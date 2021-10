Buongiorno dalla Borsa 29 ottobre 2021 - [video]

Dow Jones

Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con ilche sale dello 0.68% a 35 730.48 punti; sulla stessa linea, ilguadagna l'1.15% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 15 778.16 punti.conclude in progresso dello 0.25%, archiviando la sessione a 28 892.7 punti.guadagna bene e porta a casa un +1.45%, terminando la sessione a 14 451.4 punti., che fanno un passo indietro. Tentenna, che cede lo 0.38%; si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0.43%; sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0.24%.Il settore, con il suo -1.96%, si attesta come peggiore del mercato. Debole la giornata per, che passa di mano con un calo dello 0.46%.Annunciati in Spagna, pari a 2%, e, che si attesta su 0.3%. Si attende stamattina dalla Germania e dall'Unione Europea la diffusione del PIL.