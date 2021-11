Buongiorno dalla Borsa 2 novembre 2021 - [video]

Dow Jones

, che mostra sulun rialzo dello 0,26%; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 15.905,28 punti.mostra un frazionale ribasso dello 0,43% e archivia la seduta a 29.520,9 punti.porta a casa un calo dello 0,69%, con chiusura a 14.377,3 punti., così come a Piazza Affari, che scambia sulla parità. Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,3%; tentenna, che cede lo 0,47%; sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,02%.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -1,25%. Si muove verso il basso, con una flessione dell'1,74%.È previsto domani sia dall'Unione Europea che dall'Italia l'annuncio del Tasso di Disoccupazione. È previsto stamattina dall'Unione Europea l'annuncio del PMI manifatturiero. Domani nel pomeriggio, negli Stati Uniti, sarà pubblicato il PMI composito.