Il punto sulle commodities 2 novembre 2021 - [video]

Soia

per l'che, a fine settimana, porta a casa un calo dello 0,23%. L'esame di breve periodo delclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 84,64 e primo supporto individuato a 82,86. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva.per il, che archivia la settimana con una perdita secca dell'1,58%. L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 2,474. Primo supporto visto a 2,38.per il, che ha terminato in rialzo del 5,02%. Lo scenario di breve periodo delevidenzia un declino dei corsi verso area 4,895 con prima area di resistenza vista a 5,875. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 4,569.per il, che archivia la settimana con una salita bruciante del 2,22%. Le implicazioni di breve periodo delsottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 815,08. Possibile una discesa fino al bottom 766,08. Ci si attende un rafforzamento positivo della curva.il, che archivia la settimana con una performance decisamente positiva del 5,67%. Lo status tecnico di breve periodo delmette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 590,58. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista.per la, che lievita dell'1,25%, rispetto ai valori della scorsa ottava. Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per la, con sollecitazioni negative verso il supporto stimato a 1.227,58. Le attese sono per un prolungamento verso nuovi minimi.per l', che chiude la settimana con una performance dello 0,53%. Le implicazioni di medio periodo delconfermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test della resistenza individuata a 1.798,91.