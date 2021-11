Buongiorno dalla Borsa 4 novembre 2021 - [video]

Dow Jones

, con ilche ha messo a segno un +0,29%; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 16.144,5 punti.lievita dello 0,93% e archivia la seduta a 29.794,4 punti. Non si allontana dalla parità, che mostra un deludente -0,07%, archiviando la seduta a 14.367,8 punti., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,47%; performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,20%; composta, che cresce di un modesto +0,35%.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +1,32% sul precedente. Brilla, che passa di mano con un aumento del 4,27%.Sono previsti domani dalla Germania l'annuncio della Produzione industriale, e dall'Unione Europea quello delle Vendite al Dettaglio. Stamattina, sempre in Unione Europea l'agenda prevede il dato sul PMI composito. Sempre questo pomeriggio è in programma il dato sulle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione degli Stati Uniti.