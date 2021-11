Buongiorno dalla Borsa 10 novembre 2021 - [video]

Dow Jones

, con ilche lima lo 0,31%; sulla stessa linea, vendite diffuse sul, che chiude la giornata a 16.219,94 punti.mostra un frazionale ribasso dello 0,61% e archivia la seduta a 29.106,8 punti.porta a casa un calo dello 0,38%, con chiusura a 14.515,9 punti., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Piatta, che tiene la parità; resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,36%; senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.Apprezzabile rialzo (+2,43%) a Milano per il comparto. Balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,19%.Annunciati i Prezzi al Consumo, pari a 4,5%, e, dove il valore è 1,5%. Stamattina è in programma il dato sulla Produzione industriale dell'Italia. I mercati sono in attesa delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione degli Stati Uniti, in previsione sempre questo pomeriggio.