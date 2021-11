1 minuto in Borsa 12 novembre 2021 - [video]

Azimut

Telecom Italia

spread

, in linea con i principali mercati di Eurolandia.Tra lea grande capitalizzazione, in primo piano, che mostra un forte aumento del 3,94%. I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -3,59%.Sale lo, attestandosi a +121 punti, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,94%.Tra ledi maggior peso, pubblicato, pari a -0,2%, e, pari a 5,4%. Questo pomeriggio, negli Stati Uniti, sarà pubblicata la Fiducia Consumatori dell'Università del Michigan.Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, ilè positivo, in sintonia con ilche tratta a 16.065 punti.