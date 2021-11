Congresso Confedir: confermato Marcello Pacifico segretario nazionale organizzativo

Si è tenuto ieri pomeriggio, a Roma, ilo, fra gli altri, per altri quattro anni.Partecipando al convegno, Marcello Pacifico ha ricordato che"Facciamo appello al Parlamento perché vengano trovati questi soldi in quanto il personale della scuola merita al pari del personale sanitario", sostiene il sindacalista."C'è bisogno diper aumentare i- ricorda Pacifico - e per garantire quelleche Anief sta affrontando in tutte le assemblee sindacali, che sono molte e partecipate e proseguiranno fino al mese di dicembre".