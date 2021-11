Buongiorno dalla Borsa 17 novembre 2021 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

Francoforte

Londra

Parigi

beni per la casa

MARR

Sostanzialmente stabile Wall Street, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 36 142.22 punti; al contrario, iltermina la giornata in aumento dello 0.75%.porta a casa un calo dello 0.40%, con chiusura a 29 688.3 punti. Giornata fiacca per, che porta a casa un modesto -0.15%, terminando le negoziazioni a 14 614 punti., mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità. Piatta, che tiene la parità; ferma, che segna un quasi nulla di fatto; senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.Apprezzabile rialzo (+2.13%) a Milano per il comparto. Grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 3.32%.Pubblicati i Prezzi al Consumo del Regno Unito, pari a 4.2%. Distribuito il dato sugli Ordini macchinari core del Giappone, pari a 0%. In Unione Europea stamattina i mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo. Negli Stati Uniti sempre questo pomeriggio i mercati sono in attesa delle Scorte di Petrolio.