Mobilità, Anief chiede a Parlamento intervento urgente per eliminare vincoli e per passaggi di ruolo

con la Legge di bilancio. In primo luogo, occorre che il Parlamento intervenga perché con il decreto sostegni bis, di fatto, non sono stati aboliti i i vincoli: ile, soprattutto,che è ancora più odioso delle assegnazioni provvisorie annuali."Le assegnazioni provvisorie annuali si dovrebbero fare anche in base alle esigenze familiari, ma tutto questo oggi non avviene", ricorda il Presidente del sindacato,, aggiungendo "abbiamo presentato un emendamento e speriamo che questa volta il Parlamento ci ascolti"."Lanciamo unper la firma delche dovrà per forza. La mobilità dovrà avvenire su tutti i posti vacanti e disponibili, non su una piccola parte, e la stessa cosa dovrà avvenire per i passaggi di ruolo, per mettere in condizione i docenti di passare di ruolo attraverso percorso abilitanti previsti dallo Stato in maniera gratuita"."Bisogna poi prevedere, per una migliore conciliazione vita-lavoro, un pilastro della normativa europea ed uno dei principi fondamentali della nostra Costituzione".