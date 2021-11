Il punto sulle commodities 22 novembre 2021 - [video]

petrolio

greggio

carburante

Future sul Natural Gas

grano

frumento

derivato sul mais

Soia

oro

per il, che archivia la settimana con una perdita secca del 5,68%. Lo scenario tecnico delmostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 74,49 con area di resistenza individuata a quota 79,33.per il, che archivia la settimana con una perdita secca del 4,49%. Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 2,154. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 2,303.per il, che ha chiuso la settimana in rialzo del 6,26%. Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta del supporto individuato a 4,922.per il, che lievita dello 0,70%, rispetto ai valori della scorsa ottava. Le implicazioni di breve periodo delsottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 829,5. Possibile una discesa fino al bottom 813.per il, che termina la settimana segnando un calo dell'1,21%. Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 574,08.per la, che mette a segno un rialzo dell'1,65%, rispetto ai valori precedenti. Allo stato attuale lo scenario di breve dellarileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1.276,25.per l', che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,04%. Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 1.859,39.