Piattaforma sindacale: Contrattazione, Anief chiede più risorse per aumentare stipendi del personale

In vista dell'il sindacato della scuola, che prende le mosse daiquale sindacato rappresentativo. "Anief ha dimostrato già la scorsa volta di voler portare avanti, ma anche di voler realizzare, alcuni punti", sottolinea il suo Presidente, citandone alcuni."Anief ha avuto il merito di aver, - ricorda il sindacalista - che il governo ha iniziato ad affrontare senza arrivare a soluzioni definitive". Il sindacato è riuscito a far utilizzare per la prima volta lei, in primo luogo per le supplenze grazie alle famosepoi in fase straordinaria per le, che sono state ancora troppo poche, solo10mila rispetto a più di 1 milione e mezzo di candidati presenti. "L'obiettivo per il prossimo quadriennio - afferma Pacifico - è convincere il legislatore aper stabilizzare i precari".Il Presidente dell'Anief ricorda poi che il sindacato, con una sentenza in Corte di Cassazione, è riuscito anche a far, a far riconoscere, per intero, tutto il servizio pre-ruolo. Una vittoria che Pacifico definisce "importante" per tutto il personale che ha svolto più di quattro anni di servizio da precario nella scuola italiana, che sollecita a contattare la struttura legale del sindacato per farsi tutelare e riconoscere il credito vantato."In questo quadriennio l'Anief ha portato avanti altre battaglie importanti - sottolinea il leader del sindacato - per esempio il, il diritto al pagamento dellaper gli immessi in ruolo, ma anche per le venticinque ore di sostegno richieste a tutti gli insegnanti che hanno in classe alunni con disabilità nelle loro classi"."Per non dimenticare il contributo dato da Anief per la- ricorda il Presidente - con la sottoscrizione deled anche conalla firma del secondo Protocollo, laddove è stato inserito l'obbligo delche di fatto non ha risolto il problema della didattica in p4esenza in sicurezza"."Anief con la firma delha poi cercato di tutelare tutto il personale, che si è trovato a dover svolgere la didattica a distanza in un momento emergenziale per il Paese. Con li contratto si sono date regole certe"."Il ruolo del sindacato è tutelare tutti, ma per farlo ha, disponibili a rappresentare questa cultura del diritto nelle singole scuole e aiutarci, a livello territoriale ed a livello nazionale, a cambiare la scuola, per costruire una scuola più giusta, più equa e più sicura", ribadisce Pacifico, lanciando un appello a chi è interessato a candidarsi con l'Anief "per vincere questa battaglia insieme e per iniziare un percorso per cambiare la scuola italiana".