Obbligo vaccinale, Anief avvia ricorso e sciopero contro estensione al personale scolastico

"Anief ha intenzione dia tutto il personale scolastico, sia docente sia educativo ed amministrativo, perché questa estensione è illegittima". E' quanto afferma, Presidente del sindacato della scuola"L'obbligo vaccinale èspiega - perché va contro articoli della nostra Costituzione, ma soprattutto contro quei principi di logicità, di ragionevolezza ed anche contro quei principi di non discriminazione, che sono tutelati anche nell'ordinamento comunitario"."Il personale scolastico, a differenza del personale sanitario - ricorda Pacifico - non può essere posto ad altra mansione, ma potrebbe ricorrere alla DAD, cosa che avviene tutti giorni quando c'è una classe o un istituto i quarantena, anche perché la maggior parte dei nostri studenti continua ad accedere in classe senza il tampone e senza l'obbligo della vaccinazione. Quindi il provvedimento è, addirittura discriminatorio, perché riguarda solo il personale docente e non riguarda tutto il pubblico impiego, il personale universitario o tutti i lavoratori. Tutto questo accade perché loancora oggi"."Noi ricorreremo in tribunale, abbiamo riaperto i termini per fare, che già una volta aveva dettocontro l'obbligo del, perché partiva dal presupposto che la vaccinazione non era obbligatoria", ricorda il sindacalista, aggiungendo "torneremo a chiedere al TAR se ha cambiato idea rispetto a questo semplice concetto, che rispetta anche il nostro dettame costituzionale, per non parlare del fatto che poi la sospensione dal servizio dal 15 dicembre significa non poter vivere, non poter avere il proprio sostentamento"."Vedremo se poi è il caso di faree certamente faremo, per dimostrare che questo provvedimento, non solo non ha il consenso di chi lavora nelle nostre scuole, ma è veramente inutile e pericoloso perché dà l'idea che, in questo modo, si può fare lezione in sicurezza in presenza, laddove questo potrà avvenire soltanto quando il governo metterà le risorse per sdoppiare le classi e garantire il distanziamento".