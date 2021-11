Buongiorno dalla Borsa 26 novembre 2021 - [video]

Tokyo

A New York ieri la Borsa è rimasta chiusa per il giorno del Ringraziamento.In forte ribasso, che mostra una discesa del 2,53% e archivia la seduta a 28.751,6 punti.segna un mediocre calo dello 0,40%, terminando gli scambi a 14.828 punti.. Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee. Affonda, con un ribasso del 3,21%; vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,22%; crolla, con una flessione del 3,54%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -10,16%. Aggressivo ribasso per, che passa di mano in perdita del 13,18%.Si attende lunedì dall'Italia la diffusione dei Prezzi alla Produzione, sia per la base mensile che per quella annuale. È previsto stamattina dall'Unione Europea l'annuncio di M3. Si attende ancora dall'Unione Europea la diffusione dei Prezzi al Consumo, previsto martedì.