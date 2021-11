Differenze retributive precariato, Anief presenta il calcolatore per verificarle

Con ildi tutto il personale della scuola, sia dei supplenti brevi sia del personale di ruolo, amministrativo, educatore e docente, si può, addirittura in 40 secondi, qual è ilnei confronti dello Stato, inserendo gli anni di servizio svolto in supplenza, l'anno di immissione in ruolo e la propria qualifica.E' quanto ricorda il Presidente del sindacato,, ricordando che il calcolatore si basa sulle mancate retribuzioni e quindi sulle differenze retributive rispetto allo stipendio percepito.E rivolgendosi ai precari il leader dell'Anief sottolinea: "Questo vuol dire che potresti scoprire finalmente, se sei stato precario o sei ancora precario, quanti soldi l'amministrazione scolastica ti deve, perché la normativa italiana non rispetta la normativa comunitaria. E la Cassazione, con più sentenze, ha riconosciuto il diritto dei lavoratori di veder disapplicate alcune norme del contratto per avere dei diritti che vengono riconosciuti dalle norme europee"."E' molto importante - ribadisce Pacifico - sono già migliaia i colleghi che,, hanno ottenuto da 10 a 20 e addiritturadi mancate retribuzioni e di mancati stipendi. Ovviamente questi calcoli vanno ad influire sullo sviluppo della propria carriera"."Bastano 40 secondi per provare sul sito dell'Anief questa funzione, questo calcolatore. Lo si prova e se si vogliono maggiori informazioni, si possono lasciare i propri dati ed essere ricontattati, per poter verificare poi punto per punto quali sono le strategie, quali sono le attività da svolgere per poter recuperare questo credito vantato, queste differenze retributive".