Buongiorno dalla Borsa 6 dicembre 2021 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

FTSE MIB

Francoforte

Londra

Parigi

vendite al dettaglio

Cellularline

, chiudendo la giornata su 34.580,08 punti; al contrario, profondo rosso per il, che si ferma a 15.712,04 punti, in netto calo dell'1,74%.mostra un frazionale ribasso dello 0,36% e archivia la seduta a 27.927,4 punti.guadagna bene e porta a casa un +0,86%, terminando la sessione a 14.892,1 punti., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dello 0,76%; sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,65%; bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,51%.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +1,71% sul precedente. Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,83%.È previsto domani dalla Germania l'annuncio sia della Produzione industriale, che dell'Indice ZEW. Stamattina è in programma il dato sulle Vendite al Dettaglio dell'Italia. Domani, in Unione Europea l'agenda prevede il dato sul PIL.