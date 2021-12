Il punto sulle commodities 06 dicembre 2021 - [video]

greggio

oro nero

benzina verde

carburante

derivato sul Gas

frumento

derivato sul grano

granoturco

derivato sul mais

Soia

metallo giallo

oro

Settimana molto negativa per il, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,80%. Il quadro tecnico dell'segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 64,59, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 68,96. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento.Affonda sul mercato la, che a fine settimana soffre con un calo del 3,75%. Lo scenario tecnico delmostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1,919 con area di resistenza individuata a quota 2,032. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom.In forte ribasso il, che chiude la settimana con un disastroso -25,16%. Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 3,832. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 4,617. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese.Aggressivo avvitamento per il, che archivia la settimana mostrando una perdita del 3,73%. Le implicazioni tecniche di breve periodo delsuggeriscono un moderato uptrend con prima area di resistenza a quota 812. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 843.Andamento piatto per il, che propone sul finale di settimana un moderato -0,09%. Lo status tecnico delè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 591,83, mentre il primo supporto è stimato a 573,58. Le attese propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista.Apprezzabile rialzo per la, in guadagno dell'1,26%, rispetto alla scorsa settimana. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1.285,17, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1.235,92. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 1.334,42.Settimana fiacca per il, che archivia l'ottava con un ribasso dello 0,52%. Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte dell'restano ancora lette in chiave negativa. Qualche segnale di miglioramento emerge nel breve periodo, letto attraverso gli indicatori più veloci.