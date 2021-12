Elezioni Rsu si vota dal 5 al 7 aprile. Anief invita a candidarsi

Anief ha già presentato tantissime liste ma lancia di nuovo un appello a tutto il personale della scuola - docente e ATA -"Per una scuola giusta" ed anche nelle liste per le Università, per gli Enti di ricerca, per i Conservatori e per gli AFAM.Lo ricorda il Presidente del sindacato,, ricordando "abbiamo sviluppato delle"."Si vota - ricorda il sindacalista - per rinnovare ladei sindacati e, quindi, pe, che rappresentano quei diritti che vengono molto spesso calpestati e ignorati da chi ci governa"."E' molto importante durante l'elezione Rsu candidarsi, ma anche votare la lista Anief. Le liste si presenteranno effettivamente nelle scuole nel mese di febbraio, ma già noie", spiega Pacifico, aggiungendo che "è importante essere candidato Anief e votare quella lista e quel candidato Rsu per, perdi istituto, i contratti integrativi dentro gli Atenei, i contratti che riguardano anche gli Enti di ricerca""Dobbiamo andareanche nelle contrattazioni di istituto, seguendo i principi dellai, senza creare discriminazioni, dema nel rispetto della parità di trattamento, ed anche i principi che riguardano la. Per per tutte queste ragioni è importante candidarsi nelle liste Anief, lasciando la propria candidatura sul sito www.anief.org", conclude il Presidente del sindacato.