Buongiorno dalla Borsa 9 dicembre 2021 - [video]

, riportando una variazione pari a +0,1% sul; al contrario, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 16.394,34 punti.mostra un frazionale ribasso dello 0,47% e archivia la seduta a 28.725,5 punti. Brilla, in aumento dell'1,82%, chiude a 14.964,5 punti., così come a Piazza Affari, che tratta sulla parità. Sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,06%; piatta, che tiene la parità; resta vicino alla parità(+0,12%).Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,13%. Debole la giornata per, che passa di mano con un calo dello 0,22%.Pubblicati i Prezzi al Consumo della Cina, pari a 2,3%. Sono previsti domani dalla Germania l'annuncio dei Prezzi al Consumo, e dal Regno Unito quello della Produzione industriale. I mercati sono in attesa delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione degli Stati Uniti, in previsione questo pomeriggio.