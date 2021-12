Buongiorno dalla Borsa 10 dicembre 2021 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

Francoforte

Londra

Parigi

tecnologia

Eems

, riportando una variazione pari a 0% sul; al contrario, perde terreno il, che si ferma a 16.149,57 punti, ritracciando dell'1,49%.Seduta in calo per, che retrocede dell'1,00% e chiude a 28.437,8 punti.guadagna bene e porta a casa un +1,23%, terminando la sessione a 15.147,9 punti., che fanno un passo indietro. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,29%; ferma, che segna un quasi nulla di fatto; tentenna, con un modesto ribasso dello 0,45%.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -1,41%. Si muove in profondo rosso, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,90% sui valori precedenti.Pubblicato, pari a 5,2%, e, pari a -0,6%. In Italia stamattina i mercati sono in attesa della Produzione industriale. È previsto sempre questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio della Fiducia Consumatori dell'Università del Michigan.