Buongiorno dalla Borsa 13 dicembre 2021 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

Francoforte

Londra

Parigi

telecomunicazioni

Telecom Italia

, con ilche ha messo a segno un +0,6%; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 16.331,98 punti.amplia la performance positiva dello 0,71% e chiude a 28.640,5 punti.segna un mediocre calo dello 0,24%, terminando gli scambi a 15.111,6 punti.All'insegna dellail bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari. Composta, che cresce di un modesto +0,29%; nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità; trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia.In luce sul listino milanese il comparto, con un +2,41% sul precedente. Ottima performance per, che scambia in rialzo del 4,33%.Pubblicati in, pari a 13 punti, e, che si attesta su 3,8%. Sono previsti domani dall'Unione Europea l'annuncio della Produzione industriale, e dal Regno Unito quello del Tasso di Disoccupazione.