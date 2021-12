1 minuto in Borsa 14 dicembre 2021 - [video]

materie prime

All'insegna dellail bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari.In luce sul listino milanese il comparto(+1,44%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nel comparto(-2,74%).Sui livelli precedenti lo, si mantiene a +128 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,91%.Tra lepiù importanti,, pari a 1,1%.con valore pari a 4,2%. Questo pomeriggio, negli Stati Uniti, saranno pubblicati i Prezzi alla Produzione. Domani, in Spagna l'agenda prevede il dato sui Prezzi al Consumo.Si attende un avvio in rosso per la Borsa di New York. In particolare, ilsi muove al ribasso, in sintonia con ilche tratta a 15.982,5 punti.