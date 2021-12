Notizie dal Forex 16 dicembre 2021 - [video]

EUR/USD

USD/YEN

GBP/USD

EUR/YEN

L’euro si rafforza nei confronti del biglietto verde. Il cross euro dollaro USA quota 1,1349 dollari, con il nuovo supporto visto a 1,1248. Giungono segnali contrastanti dalla produzione industriale dell'Eurozona a ottobre, che ha registrato un incremento mensile dell'1,1%.USD/YENIl biglietto verde si apprezza ancora nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA Yen quota 113,85, con un peggioramento verso il supporto stimato a 113,49. Si chiude ancora in deficit la bilancia commerciale del Giappone a novembre, con un disavanzo di 954,8 miliardi di yen.La sterlina si riprende nei confronti del biglietto verde e scambia a quota 1,3355 dollari. Un peggioramento del cable potrebbe aprire all’area di supporto vista a 1,3188. Continua a crescere l'inflazione nel Regno Unito nel mese di novembre, in aumento del 5,1% su base annua.L’euro sale ancora nei confronti dello yen giapponese. La coppia scambia a 129,22, con la nuova resistenza vista a 130,63. Rivista al rialzo la produzione delle fabbriche giapponesi nel mese di ottobre, in crescita dell'1,8% su base mensile, sopra le attese degli analisti.