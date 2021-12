Obbligo vaccinale, in migliaia ricorrono con Anief contro una norma ingiusta ed inutile

"In migliaia voglionosono più di, tra personale docente e amministrativo, quelli che ritengono questa. Ed una norma tra l'altro, perché non permetterà di continuare la didattica inpresenza che si riesce a garantire soltanto sdoppiando le classi".Lo ribadisce, Presidente dell'f, ricordando che questo è ciò che il sindacato "va ripetendo da due anni, da quando è stato firmato il primo protocollo sulla sicurezza e ilper classe""Al di là degli impegni, tutto è rimasto uguale e ciò ha spintola scorsa estate a. Testimonianza evidente è che oggi tantissimi continuano ad andare in quarantena sia fra gli studenti sia fra il personale. E noi riteniamo quindi che", sottolinea il sindacalista, citando la decisione della Corte costituzionale della Slovenia per il pubblico impiego e, negli Stati Uniti, la decisione del Tribunale della Louisiana per il personale sanitario, e ancora, in Europa,"."Abbiamo presentato- ricorda Pacifico - con una prima ondata di ricorsi, ma ancora una volta è, alla seconda ondata , entro il 31 dicembre. E' possibile ancora aderire per poter recriminare un diritto del stato leso, vale a dire il diritto alla salute".