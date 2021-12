Buongiorno dalla Borsa 20 dicembre 2021 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

Francoforte

Londra

Parigi

materie prime

Intek Group

Sessione negativa per Wall Street, con ilche lascia sul parterre l'1,48%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità il, che si ferma a 15.801,46 punti.In forte ribasso, che mostra una discesa del 2,13% e archivia la seduta a 27.937,8 punti. Giornata da dimenticare per, che riporta un -2,01% e termina gli scambi a 14.569,2 punti., che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti. In caduta libera, che affonda del 2,60%; seduta drammatica per, che crolla del 2,04%; pesante, che segna una discesa di ben -2,21 punti percentuali.Il settore, con il suo -5,68%, si attesta come peggiore del mercato. Ribasso scomposto per, che esibisce una perdita secca del 7,22% sui valori precedenti.È previsto domani dall'Italia l'annuncio dei Prezzi alla Produzione su base sia mensile che annuale. Si attende mercoledì dal Regno Unito e dagli Stati Uniti la diffusione del PIL.