Il punto sulle commodities 20 dicembre 2021 - [video]

metallo prezioso

Ribasso scomposto per il, che archivia la settimana con una perdita secca del 2,42%. Lo status tecnico dell'mostra segnali di peggioramento con supporto fissato a 69,62, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 71,37. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista.Frazionale ribasso per la, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,34%. La situazione di medio periodo delresta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere.In forte ribasso il, che chiude la settimana con un disastroso -5,66%. Analizzando lo scenario delsi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 3,617. Prima resistenza a 3,774. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 3,564.Contenuto ribasso per il, che archivia la settimana in flessione dello 0,55%. Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte delrestano ancora lette in chiave negativa. Qualche segnale di miglioramento emerge nel breve periodo, letto attraverso gli indicatori più veloci.Apprezzabile rialzo per il, in guadagno dello 0,72%, rispetto alla scorsa settimana. L'esame di breve periodo delclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 595,83 e primo supporto individuato a 585,08. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva.Risultato positivo per la, che lievita dell'1,30%, rispetto ai valori della scorsa ottava. Lo status tecnico di breve periodo dellamette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 1.297,58. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista.Bene il, con un rialzo dello 0,87%, rispetto ai valori della scorsa ottava. Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta del supporto individuato a 1.779,29. Lo spunto rialzista di breve è indicativo di un cambiamento del trend.