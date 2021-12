Legge di Bilancio, pochi spiccioli per il personale della scuola che prosegue la mobilitazione

perché nella Legge di Bilancio, rispetto a quanto previsto dal Patto per la Scuola siglato nella primavera scorsa, non sono state stanziateLo ricorda, Presidente del sindacato della scuola, ricordando che "a maggio scorso si parlava addirittura di stanziare delle risorse aggiuntive rispetto al restante personale della Pubblica Amministrazione, per valorizzare il corpo insegnante ed anche per il personale amministrativo"."Dall'o, invece, apprendiamo che dal governo sono stati stanziatied amministrativo, viene un po' da sorridere - commenta il sindacalista - ma la situazione è veramente tragica: glicertificata negli ultimi 15 anni e con la nuova riforma delle pensioni si pensa addirittura di ridurre del 30% l'assegno pensionistico""Questo vuol dire che si lavora tutta una vita per essere mortificati. Non è per questo che è stata fondata la Repubblica - ribadisce Pacifico - ed anche la nostra Costituzione, che dal primo articolo sino all'articolo 36 garantisce una serie di diritti, fra cui quello di trovare un'occupazione, che si traduce in un impegno dello Stato a rimuovere gli ostacoli all'occupazione, e quello di garantire la dignità del lavoratore rispetto al progresso della Nazione"."Il lavoro oggi deve essere rimesso al centro, non solo con le parole. - conclude il Presidente dell'Anief - Non ci si può ricordare della scuola solo durante la pandemia, ma bisogna ricordarsi della scuola e dei suoi lavoratori ogni giorno. E' arrivato il momento di mettere le risorse come è stato promesso".