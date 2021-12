Buongiorno dalla Borsa 22 dicembre 2021 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

Francoforte

Londra

Parigi

bancario

Unicredit

, che porta a casa un guadagno dell'1,60% sul; sulla stessa linea, chiude con il vento in poppa il, che arriva a 15.986,28 punti.Chiude sulla parità, che propone sul finale un +0,16% e archivia gli scambi a 28.562,2 punti.amplia la performance positiva dello 0,82% e chiude a 14.689 punti., che non aggancia il trend moderatamente rialzista dei principali mercati europei. Senza slancio, che negozia con un +0,18%;è stabile, riportando un moderato -0,15%; piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,30%.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -0,58%. Ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione dell'1,03% sui valori precedenti.Nel Regno Unito, pubblicato il PIL, pari a 1,1%. È previsto questo pomeriggio negli Stati Uniti l'annuncio del PIL, delle Scorte di Petrolio e della Fiducia consumatori.