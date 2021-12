Precariato, Anief chiede al ministro impegni chiari con il nuovo anno per stabilizzare supplenti

Lao è di prossima approvazione, ma, che non sono stati affrontati nella manovra. Fra questi il problema dele delLo ricorda, Presidente del sindacato, ribadendo "noi dobbiamo assolutamente iniziare a parlare di come reclutare gli insegnanti, ma soprattutto risolvere il problema, non solo della formazione iniziale, ma anche del"."Abbiamo almeno- ricorda il sindacalista - e serve una soluzione definitiva per affrontare il tema del precariato, peril quale Anief lotta da sempre, anche per garantire unatra personale precario e personale di ruolo"."Invitiamo il Ministro a od a convocare al più presto tutte le organizzazioni sindacali perdiscutere su come attuare la riforma", conclude Pacifico.