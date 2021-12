Buongiorno dalla Borsa 23 dicembre 2021 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

Francoforte

Londra

Parigi

vendite al dettaglio

Unieuro

, con il, che mostra una plusvalenza dello 0,74%; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 16.180,14 punti.amplia la performance positiva dello 0,83% e chiude a 28.798,4 punti.lievita dello 0,70% e archivia la seduta a 14.791,3 punti., mentre Piazza Affari resta indietro scambiando vicino ai valori precedenti. Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,39%; senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi; resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,21%.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +0,60% sul precedente. Progresso di scarsa entità per, che scambia in salita dello 0,69%.In Spagna annunciato il PIL, pari a 3,4%., lo stesso dato si attesta su 2,6%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia degli Ordini beni durevoli, che della Fiducia Consumatori dell'Università del Michigan.