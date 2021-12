Buongiorno dalla Borsa 27 dicembre 2021 - [video]

Dow Jones

Wall Street archivia la giornata con un guadagno frazionale suldello 0.55%; sulla stessa linea, ilguadagna lo 0.79% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 16 308.21 punti.mostra un frazionale ribasso dello 0.37% e archivia la seduta a 28 676.5 punti. Seduta in calo per, che retrocede dell'1.03% e chiude a 14 710.3 punti.. L'incertezza si ha anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Ferma, che segna un quasi nulla di fatto; nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità; trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia.Il settore, con il suo -0.55%, si attesta come peggiore del mercato. Performance infelice per, che presenta una variazione percentuale negativa dello 0.92% rispetto alla seduta precedente.Domani è in programma il dato sulle Vendite al Dettaglio della Spagna. Sempre domani, in Giappone l'agenda prevede il dato sul Tasso di Disoccupazione. È previsto mercoledì dall'Unione Europea l'annuncio di M3. È previsto sempre mercoledì dagli Stati Uniti l'annuncio delle Scorte di Petrolio.