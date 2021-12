Buongiorno dalla Borsa 29 dicembre 2021 - [video]

Dow Jones

Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con ilche sale dello 0.26% a 36 398.21 punti; al contrario, in lieve calo il, che archivia la giornata sotto la parità a 16 488.66 punti.segna un mediocre calo dello 0.56%, terminando gli scambi a 28 906.9 punti. Ribasso per, in flessione dell'1.24%, termina le contrattazioni a 14 653.8 punti.. La cautela regna anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0.22%; denaro su, che registra un rialzo dello 0.82%;è stabile, riportando un moderato +0.07%.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -0.34%. Retrocede molto, che esibisce una variazione percentuale negativa del 2.29%.In Unione Europea stamattina i mercati sono in attesa di M3. Sempre questo pomeriggio, negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sulle Scorte di Petrolio. I mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo della Spagna, in previsione domani. I mercati sono in attesa del PMI Chicago degli Stati Uniti, in previsione ancora domani nel pomeriggio.