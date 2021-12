Buongiorno dalla Borsa 30 dicembre 2021 - [video]

Dow Jones

Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con ilche sale dello 0.25% a 36 488.63 punti; al contrario, rimane intorno alla linea di parità il, che chiude la giornata a 16 491.01 punti.porta a casa un calo dello 0.40%, con chiusura a 28 791.7 punti.guadagna bene e porta a casa un +0.97%, terminando la sessione a 14 796.2 punti., in linea con i principali mercati di Eurolandia. Nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità; senza slancio, che negozia con un -0.13%; incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.In luce sul listino milanese il comparto, con un +0.78% sul precedente. Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1.24%.In Spagna, il valore dei Prezzi al Consumo è 6.7%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia del PMI Chicago, che delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. Lunedì è in programma il dato sul PMI manifatturiero dell'Unione Europea.