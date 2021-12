Pensioni, serve un patto generazionale per salvare i giovani

"Il prossimo anno si potrà andare in pensione con, ma urge unaperché sia più equo". Lo afferma, Presidente del sindacato, ricordando che "un 22enne di oggi dovrebbe lavorare fino a 81 anni per avere il 60% dell'ultimo assegno"."Non è corretto.. E' un sistema tra l'altro che - sottolinea il leader del sindacato - ci allontana molto dall'Europa, dove si va in pensione a 63 anni e non a 67 anni e si va in pensione con il massimo dei contributi"."Noiun impegno chiaro, un, perché è vero che la Repubblica Italiana è fondata sul lavoro, ma è anche vero che dopo una vita di lavoro bisogna anche godersi un po' di pensione".