Scuola, la DAD rimane l'unica scelta in attesa dello sdoppiamento delle classi

"Vogliamo essere chiari: ai politici che dicono mai più dad consigliamo di adottare subito un provvedimento che riconosca al personale scolastico la stessa indennità di rischio biologico che è assegnata al personale sanitario. Non vogliamo paragonare il personale scolastico al personale medico ma vogliamo fare chiarezza sugli spazi e sulla sicurezza dei lavoratori italiani e dei loro figli". È quanto afferma ilin merito allain questa fase di forte recrudescenza della pandemia."È sbagliato pensare che le scuole siano sicure e che, dal 10 gennaio, tra pochi giorni, in tutti i luoghi chiusi ci sarà un massimo di capienza al 35% mentre nelle scuole si potrà continuare a fare finta di niente tollerando le classi pollaio. Non solo è sbagliato ma è incosciente. Chi approva il rientro nelle aule a queste condizioni se ne assuma la responsabilità".