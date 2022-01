Buongiorno dalla Borsa 10 gennaio 2022 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

Francoforte

Londra

Parigi

bancario

Banco BPM

, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 36.231,66 punti; al contrario, perde terreno il, che si ferma a 15.592,19 punti, ritracciando dell'1,10%.Oggi la Borsa diè chiusa per festività, mentresegna un mediocre calo dello 0,59%, terminando gli scambi a 14.343,7 punti.Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei.. Ferma, che segna un quasi nulla di fatto; nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità; trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +0,81% sul precedente. Avanza, che guadagna bene, con una variazione dell'1,66%.È previsto stamattina sia dall'Unione Europea che dall'Italia l'annuncio del Tasso di Disoccupazione. Sempre in Italia domani i mercati sono in attesa delle Vendite al Dettaglio. In Cina mercoledì i mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo.