Buongiorno dalla Borsa 12 gennaio 2022 - [video]

Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con ilche sale dello 0,51% a 36.252,02 punti; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 15.844,12 punti.è protagonista di un vigoroso rialzo (+1,92%), archiviando le contrattazioni a 28.765,7 punti. Si è mossa in territorio negativo, in ribasso dell'1,27%, archiviando la giornata a 14.223,4 punti., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente.avanza dello 0,66%; bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,52%; si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,65%.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +1,02% sul precedente. Apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,54% sui valori precedenti.In Cina, pubblicati i Prezzi al Consumo, pari a 1,5%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione delle Scorte di Petrolio e dei Prezzi al Consumo. I mercati sono in attesa della Produzione industriale dell'Unione Europea, in previsione ancora stamattina.