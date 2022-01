Dirigenti scolastici, TAR ordina al MEF di spiegare le motivazioni del taglio del FUN

Lo sottolinea, il Presidente del sindacato dei dirigenti scolastici, commentando l'esito del- Fondo Unico Nazionale per la scuola."Il- spiega il sindacalista - è stato presentatoal Ministero dell'Istruzione, tramite il MEF, lo, cioè da quando è stato sbloccato il salario accessorio anche per la dirigenza scolastica".Pacifico, ricordando che sono stati sottratti al FUN r, fa una sintesi dell'iter del ricorso dinanzi al TAR, che lo ha prima respinto e poi, dopo la decisione del Consiglio di Stato, sottoposto al giudizio di merito."Ecco che ora isi rendono conto delle domande poste nel ricorso esu tutti i punti che abbiamo contestato come UDIR", ribadisce il Presidente del sindacato, indicando che occorrerà, per arrivare all'"Siamo più che convinti, dopo il primo deposito degli atti di intervento, che è", afferma Pacifico, aggiungendo "invitiamo tutti i dirigenti che vogliano far sbloccare questa quota di 5mila euro pro capite trattenuta dal 2016 ad oggi, a costituirsi ad adiuvandum con Udir, in modo da poter chiedere l'erogazione delle quote arretrate attraverso una rideterminazione del FUN da parte del MEF e del Ministero dell'Istruzione.