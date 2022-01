Buongiorno dalla Borsa 13 gennaio 2022 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

Francoforte

Londra

Parigi

tecnologia

STMicroelectronics

, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 36.290,32 punti; al contrario, lieve aumento per il, che si porta a 15.905,1 punti.Si è mossa in territorio negativo, in ribasso dello 0,96%, archiviando la giornata a 28.489,1 punti. In forte ribasso, che mostra una discesa dell'1,96% e archivia la seduta a 14.138,3 punti., così come a Piazza Affari, che scambia sulla parità. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,24%; piccola perdita per, che scambia con un -0,22%; giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,40%.In luce sul listino milanese il comparto, con un +1,20% sul precedente. Seduta positiva per, che avanza bene dell'1,35%.È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione, che dei Prezzi alla Produzione. Sempre stamattina è in programma il dato sulla Produzione industriale dell'Italia. In Spagna domani i mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo.