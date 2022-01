Buongiorno dalla Borsa 14 gennaio 2022 - [video]

Dow Jones

, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,49%; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul, che chiude la giornata a 15.495,62 punti, in forte calo del 2,57%.Ribasso per, in flessione dell'1,28%, termina le contrattazioni a 28.124,3 punti. In forte ribasso, che mostra una discesa dell'1,96% e archivia la seduta a 14.138,3 punti., in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità, senza una direzione definita. Piccola perdita per, che scambia con un -0,61%; tentenna, che cede lo 0,27%;scende dello 0,86%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -2,01%. In forte ribasso, che mostra un -2,23%.In Spagna annunciati i Prezzi al Consumo pari a 6,5%. In Francia, lo stesso dato si attesta su 2,8%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia della Produzione industriale, che delle Vendite al Dettaglio.