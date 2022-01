Buongiorno dalla Borsa 17 gennaio 2022 - [video]

Dow Jones

A New York, si è mosso sotto la parità il, che scende a 35.911,81 punti, con uno scarto percentuale dello 0,56%; al contrario, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 15.611,59 punti. Oggi la Borsa americana rimarrà chiusa per festività.amplia la performance positiva dello 0,74% e chiude a 28.333,5 punti. Giornata fiacca per, che porta a casa un modesto +0,09%, terminando le negoziazioni a 14.150,6 punti., mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità. Sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,17%; composta, che cresce di un modesto +0,52%; resta vicino alla parità(+0,19%).In luce sul listino milanese il comparto, con un +0,83% sul precedente. Protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,04%.In Cina, il valore del PIL è 1,6%. Distribuito il dato sugli Ordini macchinari core del Giappone, pari a 3,4%. Si attende stamattina dall'Italia la diffusione dei Prezzi al Consumo, sia per la base annuale che per quella mensile.