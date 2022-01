Buongiorno dalla Borsa 18 gennaio 2022 - [video]

Tokyo

Ieri chiusa Wall Street per festività mentreporta a casa un calo dello 0,27%, con chiusura a 28.257,3 punti. Ottima performance per(+1,51%), che archivia la giornata a 14.363,6 punti., che fanno un passo indietro. Spicca la prestazione negativa di, che scende dello 0,71%; discesa modesta per, che cede un piccolo -0,4%; fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,65%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,99%. Ribasso per, che presenta una flessione dell'1,71%.Pubblicati in, pari a 4,1%, e, che si attesta su -43.300 unità. In Germania stamattina i mercati sono in attesa dell'Indice ZEW. È previsto domani sempre dalla Germania l'annuncio dei Prezzi al Consumo.