Buongiorno dalla Borsa 19 gennaio 2022 - [video]

, con ilche accusa un ribasso dell'1,51%; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul, che chiude la giornata a 15.210,76 punti, in forte calo del 2,57%.Giornata da dimenticare per, che riporta un -2,8% e termina gli scambi a 27.467,2 punti. Non si allontana dalla parità, che mostra un deludente +0,19%, archiviando la seduta a 14.391,4 punti., in contro trend rispetto al resto delle Borse europee, che invece scambiano sulla parità. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,57%; piatta, che tiene la parità; resta vicino alla parità(+0,11%).Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -2,12%. Pressione su, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,68%.In Germania annunciati i Prezzi al Consumo pari a 5,3%. In Regno Unito, lo stesso dato si attesta su 5,4%. Domani, in Unione Europea, saranno pubblicati i Prezzi al Consumo. Sempre domani nel pomeriggio è in programma il dato sul PhillyFed degli Stati Uniti.