1 minuto in Borsa 20 gennaio 2022 - [video]

FTSE MIB

utility

energia

Euro / Dollaro USA

, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente.Buona la performance a Milano del comparto(+2,08%). Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo il comparto(-0,62%).Sul mercato valutario, nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,13.Tra ledi maggior peso, in Unione Europea, pubblicati i Prezzi al Consumo, pari a 5%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del PhillyFed, delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione e delle Scorte di Petrolio.Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, ilsi muove in rialzo, in sintonia con ilche scambia a 15.163,25 punti.