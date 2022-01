Buongiorno dalla Borsa 20 gennaio 2022 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

FTSE MIB

Francoforte

Londra

Parigi

materie prime

Intek Group

, in flessione dello 0,96% sul; sulla stessa linea, perde terreno il, che si ferma a 15.047,84 punti, ritracciando dell'1,07%.lievita dell'1,11% e archivia la seduta a 27.772,9 punti. Si è mossa in territorio negativo, in ribasso dell'1,28%, archiviando la giornata a 14.207,2 punti.per il, al pari delle principali Borse Europee, che si muovono sulla parità.avanza dello 0,26%; si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,35%; resta vicino alla parità(+0,19%).Apprezzabile rialzo (+1,26%) a Milano per il comparto. Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,57%.Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del PhillyFed, delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione e delle Scorte di Petrolio. Sempre stamattina, in Unione Europea l'agenda prevede il dato sui Prezzi al Consumo.